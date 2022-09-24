Мининфраструктуры: еще восемь судов с агропродукцией отправятся с одесских портов

В субботу, 24 сентября, в рамках "зерновой инициативы" еще 8 судов отправится из портов Большой Одессы, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

"Сегодня из портов Одессы и Черноморска отправятся 8 судов, на борту которых 131,3 тыс. тонн агропродукции. Продовольствие предназначено для стран Африки, Азии и Европы" , — говорится в сообщении.

Сейчас 6 судов уже вышли из портов, объединившись в караван, а еще два ждут своей очереди.

Добавляется, что с начала работы зернового коридора 211 судов вывезли 4,7 млн тонн украинской агропродукции в страны Азии, Европы и Африки.