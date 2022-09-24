Глава Евросовета выступил за пропуск в ЕС россиян, убегающих от мобилизации

Глава Европейского совета Шарль Мишель считает, что Европа должна разрешить въезд россиянам, которые не хотят выполнять приказ диктатора Владимира Путина и покидают РФ после объявления им мобилизации, сообщает Новое время.

Об этом он сказал Politico.

По словам Мишеля, решение Путина изменило динамику войны, а Евросоюз должен продемонстрировать "открытость к тем, кто не хочет быть инструментом Кремля". Он говорит, что готов к консультациям с европейскими коллегами по поводу того, как этого можно достичь.

"В общем, я думаю, что Европейский Союз [должен] принимать тех, кому угрожает опасность из-за их политических взглядов. Если в России люди находятся в опасности из-за своих политических взглядов, потому что они не следуют этому безумному решению Кремля начать эту войну в Украине, мы должны принять это во внимание" , — сказал глава Евросовета.

Заявления Мишеля прозвучали перед встречей послов ЕС, во время которой будет подниматься этот вопрос.

С 19 сентября Польша, Эстония, Латвия и Литва запретили въезд гражданам России с туристическими шенгенскими визами, выданными странами ЕС. Сейчас Финляндия фактически остается единственной страной-соседкой РФ, через которую россияне могут попасть в Европу по шенгенской визе.

23 сентября правительство Финляндии заявило, что "существенно ограничит" въезд россиян.

12 сентября вступило в силу решение Совета Евросоюза о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Российский диктатор Владимир Путин 21 сентября объявил "частичную мобилизацию" в России. После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны.