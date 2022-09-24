Укрэнерго получило более 4,4 миллиарда за экспорт электроэнергии в ЕС

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" с 30 июня по 25 сентября на аукционах продала доступа к межгосударственным электросетям на более 4,4 млрд грн, сообщает Экономическая правда.

"За последнюю неделю 19-25 сентября доступный объем сечений в Словакию и Румынию был продан в полном объеме. В аукционах участвовали до 12 компаний" , — отмечается в сообщении компании.

В целом в течение последней недели на смежных европейских рынках цены на электроэнергию продолжают снижаться.

Соответственно на рынке "на сутки вперед" (РСВ) Румынии средняя цена базовой нагрузки с 19 по 24 сентября составила около 366,4 евро/МВт∙ч против прошлой недели 386,8 евро/МВт∙ч, а в Словакии - около 359,5 евро/МВт∙ч, против - 442,6 евро/МВт∙ч.

В то же время на украинском РСВ цена базовой нагрузки выросла и в большинство дней составляла €90-91/МВт∙ч.

Также, на фоне этого снижения средневзвешенная цена доступа к межгосударственному сечению снизилась до 6,4 тыс. грн/МВт∙ч, по сравнению с предыдущей неделей. Самая высокая предельная цена за передачу 1 МВт составила 13 тыс. гривен в направлении Украина-Словакия (23 сентября в 20 часов).