Число россиян, въехавших в Финляндию, за неделю выросло на 88%

На всех пунктах пропуска на границе Финляндии и России наблюдаются очереди из автомобилей, сообщает Европейская правда.

Почти 7000 россиян въехали вчера в Финляндию через пограничные пункты на юго-востоке. Это на 88% больше, чем в пятницу на предыдущей неделе. Пограничная служба сообщает, что в пятницу в Финляндию въехало всего 7667 граждан РФ, а обратно в Россию выехало 3545 россиян.

Пограничники также приняли несколько заявлений на предоставление убежища.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто на пресс-конференции в пятницу рассказал подробности решения властей страны о существенных ограничениях въезда для граждан России.

По его словам, решение будет предусматривать полный запрет на въезд для тех россиян, которые хотят посетить Финляндию с туристической целью. Также может быть пересмотрена действие уже выданных россиянам шенгенских виз.

Хаависто также считает, что уклонение от мобилизации не является основанием для предоставления убежища гражданам России.