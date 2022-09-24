В патронатной службе "Азова" рассказали о состоянии освобожденных пленных

Освобожденные из плена военные находятся в шокирующем состоянии – почти все 215 человек имеют крайнюю степень анорексии, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила глава патронатной службы "Азова" Елена Толкачева.

"Состояние наших военных просто шокирующее. Есть случаи, когда родственники не могут узнать своих родных. Наши ребята обессилены, контуженные, очень много скрытых переломов и обострений различной степени хронических болезней" , – сообщила она.

По ее словам, всем сейчас оказывают надлежащую медицинскую помощь, многие уже находятся на лечении и восстановлении.

Толкачева добавила, что команда врачей максимально слаженно работает, чтобы "не пропустить ни одного синяка, ни одной царапины".

Скоро часть защитников патронатная служба в кооперации с государством отправит на лечение и восстановление за границу.

Также, по ее словам, государственные органы работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить все документы, банковские карты, на которые эти люди смогут получить заработную плату.