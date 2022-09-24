МИД Польши: Германия делает все, чтобы меньше помогать Украине

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау раскритиковал нежелание Германии поставлять Украине основные боевые танки, сообщает Европейская правда.

"Я помню обоснование этого очевидного нежелания со стороны немцев поддержать украинскую сторону по многим вопросам, то ли материально, то ли финансово. Здесь мы с немцами существенно отличаемся. Мы исходим из того, что если помогаем, то стараемся сделать это как можно больше, максимально усилить позиции Украины и сделать это как можно быстрее, по англосаксонскому принципу "кто дает быстро, тот дает дважды" . - сказал министр.

"У меня, наоборот, складывается впечатление, что немецкая политика заключается в том, чтобы предоставлять эту помощь как можно меньше и как можно позже. Почему? (...) Я думаю, что они хотят, чтобы отношения с Россией ослаблялись как можно меньше" , - отметил Рау.

22 сентября немецкий парламент не смог проголосовать за предложение оппозиционного блока ХДС/ХСС относительно немедленной поставки танков и другой бронетехники западного образца Украине.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснял, что его страна и так достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать танки будет принимать только в координации с союзниками.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Германия должна самостоятельно принимать решение о передаче Украине боевых танков и другой бронированной техники, а не ориентироваться на другие государства, например США.