В МИД Украины остро ответили на заявления Ирана о скандале с дронами

В МИД Украины подчеркнули, что обвинения со стороны Ирана во "влиянии третьих стран" являются ложными и напомнили о передаче армии РФ беспилотников, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Единственной "третьей стороной" являются иранские беспилотники, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. Иран должен немедленно прекратить поставки оружия РФ для убийств украинцев, а не оправдываться фантазиями о "внешнем влиянии" , - подчеркнул Николенко.

Напомним, ранее стало известно, что Украина решила лишить посла Ирана аккредитации на фоне передачи иранских беспилотников армии РФ.

После этого Тегеран заявил о якобы "влиянии третьих стран" на решения Украины.