Китай призвал Россию и Украину не допустить "разливания" войны

Китай в Организации Объединенных Наций призвал Россию и Украину не допустить распространения последствий войны, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Вана И во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

"Мы призываем все заинтересованные стороны не допустить распространения кризиса и защитить законные права и интересы развивающихся стран" , - сказал он.

Ван И также отметил необходимость дипломатического разрешения ситуации.

Он призвал к "справедливым и прагматичным" мирным переговорам для решения всех глобальных проблем.

"Фундаментальным решением является разрешение законных проблем безопасности всех сторон и создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности" , - сказал он.

Напомним, США предупредили Китай о последствиях, если государство поддержит вторжение России в Украину.

Президент Владимир Зеленский осудил Китай за игнорирование войны в Украине и признал ошибку украинской дипломатии из-за недостаточного присутствия представителей Украины в некоторых регионах мира, таких как Карибский бассейн.