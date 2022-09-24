Снова открещиваются от войны. В Беларуси пообещали не наносить удар по Украине

В Беларуси обещают, что их страна не собирается наносить удар по Украине и выступает против использования любого оружия, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

"Следует отметить, что мы в целом против использования любого оружия. Убежден, что всегда есть возможность сесть за стол переговоров и найти решение проблемы. Это то, о чем постоянно говорит наш президент (лидер белорусского режима Александр Лукашенко - ред.)" , - заявил Макей.

При этом министру задали уточняющий вопрос о возможности использования Россией Беларуси для нанесения ядерного удара по Украине.

"Опять же повторюсь, мы заинтересованы в прекращении конфликта как можно скорее. Мы не собираемся наносить удар" , - ответил Макей.

Отметим, что Беларусь считают соагрессором в войне РФ против Украины, поскольку в том числе с белорусской территории началось полномасштабное вторжение на украинскую суверенную территорию. Также оккупанты используют Беларусь для нанесения ракетных ударов по Украине, в результате которых гибнут мирные жители.

Напомним, глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым, который состоялся 22 февраля, обещал, что российские войска не будут вторгаться в Украину с белорусской территории.