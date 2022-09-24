Демонстранты захватили город: что сейчас происходит в Иране
Протесты в Иране захлестнули практически всю страну, сегодня массовые беспорядки охватили не менее 80 городов. Один из них после уличных боев полностью захвачен демонстрантами, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.
Волна протестов накрыла Иран
По состоянию на сегодня крупнейшие с 2009 года протесты в Иране распространились на 80 городов. Даже несмотря на то, что власти ужесточили репрессии, в результате которых погибли десятки человек, арестованы известные активисты и журналисты. Доступ в интернет, особенно для мессенджеров и социальных сетей, до сих пор блокируется. В связи с этим новости из Ирана доходят с многочасовой задержкой.
Многотысячные акции недовольных жесткими правилами и экономической разрухой продолжаются несколько дней подряд. Протестующие требуют положить конец правлению Исламской Республики.
Во многих городах силы безопасности открывают огонь по толпам. В частности, в Тегеране силовики стреляли прямо по окнам на бульваре Фердоус, а в городе Рашт - забрасывали гранаты со слезоточивым газом прямо в квартиры.
Смерть студентки стала последней каплей
Западные аналитики сходятся во мнении, что смерть 22-летней девушки Махсы Амини стала лишь катализатором народного гнева. Напомним, студентка умерла после жесткого задержания полицией нравов из-за того, что якобы неправильно носила хиджаб. Ее доставили в "центр перевоспитания женщин", где она, вероятно, после избиения потеряла сознание и до самой смерти находилась в коме.
Массовые протесты начались в день ее похорон, 22 сентября. Предполагается, что случай с Амини стал своего рода последней каплей, и тысячи молодых иранцев в ответ на репрессии вышли на улицы. Помимо этого, они жалуются на повальную коррупцию, провал в экономической политике и борьбе с COVID-19, а также политические преследования. Проблемы сохранились при нынешнем ультраконсервативном президента Ибрахиме Раиси, который пришел к власти в прошлом году.
Демонстранты захватили город
Накануне протестующие захватили небольшой курдский город Ошнавие в провинции Западный Азербайджан. Иранские силы безопасности покинули его после нескольких дней ожесточенных боев.
"Со вчерашнего вечера Ошнавие находится под народным управлением. Освобождение имеет далеко идущие последствия для других городов", - заявил в интервью NYT местный чиновник Хусейн Язданпана.
Редактор новостного сайта NNS Roj Аммар Голи, который является иранским курдом и проживает в Германии, поддерживает контакты с Ошнавие, где проживает 40 000 этнических курдов. По его словам, жители установили блокпосты на въезде в город.
Twitter уже заполнили видео того, как по улицам Ошнавие ходят толпы людей, скандирующих "Свободу!".
Также сообщается, что в этот район были переброшены армейский батальон и подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР), чтобы вернуть контроль над захваченным городом.
"Мы ждем, что прольется кровь. Ситуация крайне напряженная", - добавил Голи.
Протесты в Иране набрали настолько сильные обороты, что официальный советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро пошутил в Twitter насчет того, не могут ли демонстранты захватить завод по производству боевых беспилотников для России. Отметим, факты их применения в войне против Украины уже подтверждены, в связи с чем Киев выгнал иранского посла из страны.
Невиданные для Ирана сцены
В течение нескольких дней иранцы протестуют буквально под пулями, угрозами избиений и арестов, требуя положить конец более чем 40-летнему правлению Исламской Республики. Протесты в Тегеране изменили привычную форму: на смену крупным собраниям пришли более мелкие акции, но во многих местах столицы.
В городе Кум, который считается чрезвычайно религиозным и опорой правительства, происходят невиданные ранее сцены - молодые женщины публично снимают хиджабы, а народ требует свержения духовного лидера аятоллы Али Хаменеи.