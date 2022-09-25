КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея в субботу, 24 сентября, совершила очередной ракетный запуск в сторону акватории Японского моря, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, полученным от Комитета начальников штабов Южной Кореи, власти КНДР использовали баллистическую ракету, которую не удалось установить.

В настоящее время южнокорейские военные проводят анализ дальности, высоты и скорости полета снаряда. Журналисты NHK предполагают, что вероятнее всего ракета упала за пределами экономической зоны Японии.

Напомним, Северная Корея проводит подготовку к тому, чтобы в ближайшее время спустить на воду новую подводную ракетную лодку.

В мае КНДР совершила пуск трех баллистических ракет. Запуск состоялся через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Японию после своей первой поездки в Азию в должности.