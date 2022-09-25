В Польше создадут новое подразделение для усиления госграницы

В составе войск теробороны Польши будет создана новая группировка – Компонент обороны границы (KOP), пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

Решение об утверждении концепции по созданию KOP подписал в субботу министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Польский министр подчеркнул, что в Украине идет война, а Польша ранее столкнулась с гибридной агрессией со стороны Беларуси, апогей которой имел место осенью прошлого года. Он подчеркнул, что нужно отдавать себе отчет: эта гибридная агрессия против Польши не прекратилась и в Кремле могут использовать сложную ситуацию в Северной Африке и на Ближнем Востоке, чтобы вновь направить людей из этих регионов на белорусско-польскую границу.

"Учитывая, что на нас вновь могут напасть с большей силой, я решил принять концепцию по созданию в составе войск территориальной обороны Компонента обороны границы" , - подчеркнул Блащак.

Он сообщил, что уже сейчас речь идет о 10 военных батальонах в четырех пограничных воеводствах – Подляшском, Варминско-Мазурском, Люблинском и Подкарпатском. Задачей этих подразделений будет поддержка Пограничной службы РП по защите границы страны.

Войска территориальной обороны Польши созданы в составе ВС Польши в 2017 году. В их состав входят 18 бригад и более 34 тыс. военнослужащих.