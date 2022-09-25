Заморозки ночью, а днем до +20: прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине сегодня, 25 сентября, несколько улучшится. Осадков в большинстве регионов не ожидается, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь ночью на севере Левобережья, днем в Закарпатье местами небольшой дождь.
Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.
В Укргидрометцентре предупреждают, что в западных Житомирской и Винницкой областях поверхности грунта ожидаются заморозки 0-3°.
Температура воздуха будет составлять:
- в северных областях ночью +3 +7 градусов, днем +13 +16;
- на западе ночью +3 +8, а днем +15 +17 градусов;
- в восточных областях ночью +5 +8 градусов, днем +13 +16;
- на юге страны ночью +6 +9, а днем +17 +20 градусов;
- в центральных областях ночью +3 +7 градусов, днем +14 +17.
Погода в Киеве
Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +5 +7, а днем +14 +16.