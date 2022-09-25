Зеленский наградил отличием За мужество почти полсотни воинских частей
46 украинских воинских частей с мая получили почетное отличие за мужество и отвагу, сообщает Новое время.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодня ( 24 сентября - ред.) я присвоил почетное отличие За мужество и отвагу трем нашим бригадам", - отметил он.
Речь идет о 1-й отдельной танковой Северской бригаде, 40-й отдельной артиллерийской бригаде, 57-й отдельной мотопехотной бригаде.
Президент указал, что с начала полномасштабного вторжения России бойцы 1-й отдельной танковой бригады достойно и мужественно выполняли поставленные задачи.
Сначала на Черниговском направлении, а сейчас - в самых горячих точках юга и востока Украины.
"За полгода более тысячи воинов этой бригады отмечены наградами", - сказал глава государства.
Он отметил, что подразделения 40-й отдельной артиллерийской бригады защищают Украину в Харьковском направлении.
"Доказанные потери российской армии от огня этой нашей бригады дают понять всем оккупантам, что врагу на нашей земле места нет и не будет", - подчеркнул Зеленский.
По словам президента, 57-я отдельная мотопехотная бригада за этот месяц отметилась хорошими результатами на юге Украины — уволен ряд населенных пунктов в Херсонской области.
В период полномасштабного вторжения РФ в этой бригаде три воина отмечены орденом Золотая Звезда и 275 военнослужащих получили государственные награды.
"Кстати, с момента начала такой награды для наших военных подразделений, а была она начата в мае этого года, уже 46 воинских частей отмечены за мужество и отвагу. Из них 38 воинских частей ВСУ, четыре воинские части ГНСУ, четыре воинские части Нацгвардии", - добавил Зеленский.