Зеленский наградил отличием За мужество почти полсотни воинских частей

46 украинских воинских частей с мая получили почетное отличие за мужество и отвагу, сообщает Новое время.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня ( 24 сентября - ред.) я присвоил почетное отличие За мужество и отвагу трем нашим бригадам" , - отметил он.

Речь идет о 1-й отдельной танковой Северской бригаде, 40-й отдельной артиллерийской бригаде, 57-й отдельной мотопехотной бригаде.

Президент указал, что с начала полномасштабного вторжения России бойцы 1-й отдельной танковой бригады достойно и мужественно выполняли поставленные задачи.

Сначала на Черниговском направлении, а сейчас - в самых горячих точках юга и востока Украины.

"За полгода более тысячи воинов этой бригады отмечены наградами" , - сказал глава государства.

Он отметил, что подразделения 40-й отдельной артиллерийской бригады защищают Украину в Харьковском направлении.

"Доказанные потери российской армии от огня этой нашей бригады дают понять всем оккупантам, что врагу на нашей земле места нет и не будет" , - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, 57-я отдельная мотопехотная бригада за этот месяц отметилась хорошими результатами на юге Украины — уволен ряд населенных пунктов в Херсонской области.

В период полномасштабного вторжения РФ в этой бригаде три воина отмечены орденом Золотая Звезда и 275 военнослужащих получили государственные награды.