ОВА: оккупанты пять раз били "Градами" по Днепропетровской области

В ночь на воскресенье, 25 сентября, оккупанты выпустили более 170 снарядов из Градов и ствольной артиллерии по трем громадам Никопольского района Днепропетровской области, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

В Никополе повреждены дома и электроподстанция. Без света более 3200 семей. В Марганце тоже вышли из строя сети. Электричество исчезло почти в 3000 семей. В Красногригорьевской общине россияне оставили без электроснабжения до 500 человек.

От вражеских снарядов пострадали частные дома, магазины, детский сад, амбулатория, автомобили, аптека, клуб, стадион и газопровод.

По предварительным данным, информации о погибших или раненых нет.

23 сентября российские оккупанты выпустили по мирным городам Днепропетровской области около 30 снарядов. В Марганце погибли два человека, еще девять местных жителей получили ранения. Трех человек спасатели вытащили из-под завалов.