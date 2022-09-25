Генштаб обновил данные о потерях войск РФ в Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине в живой технике и силе.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.09 ориентировочно составили:

личного состава - около 56700 (+400) человек ликвидировано,

танков - 2275 (+13),

боевых бронированных машин - 4832 (+25),

артиллерийских систем - 1368 (+7),

РСЗО - 328 (+1),

средств ПВО - 171 (+1),

самолетов - 259 (+4),

вертолетов - 220,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 966 (+10),

крылатых ракет - 241 (+1),

кораблей / катеров - 15,

автомобильной техники и автоцистерн - 3701 (+20),

специальной техники - 130 (+4).

Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Краматорском и Донецком направлениях, отметили в Генштабе.