Генштаб обновил данные о потерях войск РФ в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой технике и силе.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.09 ориентировочно составили:
- личного состава - около 56700 (+400) человек ликвидировано,
- танков - 2275 (+13),
- боевых бронированных машин - 4832 (+25),
- артиллерийских систем - 1368 (+7),
- РСЗО - 328 (+1),
- средств ПВО - 171 (+1),
- самолетов - 259 (+4),
- вертолетов - 220,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 966 (+10),
- крылатых ракет - 241 (+1),
- кораблей / катеров - 15,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3701 (+20),
- специальной техники - 130 (+4).
Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Краматорском и Донецком направлениях, отметили в Генштабе.