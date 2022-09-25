Генштаб обновил данные о потерях войск РФ в Украине

Генштаб обновил данные о потерях войск РФ в Украине
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине в живой технике и силе.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.09 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 56700 (+400) человек ликвидировано,
  • танков - 2275 (+13),
  • боевых бронированных машин - 4832 (+25),
  • артиллерийских систем - 1368 (+7),
  • РСЗО - 328 (+1),
  • средств ПВО - 171 (+1),
  • самолетов - 259 (+4),
  • вертолетов - 220,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 966 (+10),
  • крылатых ракет - 241 (+1),
  • кораблей / катеров - 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3701 (+20),
  • специальной техники - 130 (+4).

Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Краматорском и Донецком направлениях, отметили в Генштабе.

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