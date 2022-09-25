Греция наполовину сократила импорт российского газа

Греция сократила импорт российского газа более чем наполовину в этом году благодаря увеличению поставок от других производителей на свой единственный терминал сжиженного природного газа под Афинами, сообщает Экономическая правда.

"В контексте энергетического кризиса Ревитусса является инфраструктурой для импорта, терминалом, который позволяет различные источникам поставок, различным источникам LNG поступать на греческий газовый рынок. Уже в этом году, максимально задействовав Ревитусу, мы наблюдаем снижение импорта газа из России с 40% до менее чем 20%"." , — сказала Галли.

С ростом спроса на LNG во всем мире количество грузов, прибывающих в Ревитусу, удвоилось по сравнению с прошлым годом.

Греция в течение многих лет полагалась на Россию для удовлетворения около 40% своих потребностей в газе, но она увеличила закупки LNG в других странах в соответствии с планом Европейского Союза по сокращению зависимости от российской энергии.

Она также получает российский газ по трубопроводу "Турецкий поток", который также доставляется в Венгрию через Сербию.

Почти две трети из 6,5 млрд кубометров газа, ежегодно потребляемого Грецией, используются для производства электроэнергии.

Как и другие европейские страны, она столкнулась с резким ростом цен на энергоносители и с прошлого года потратила около 9 миллиардов евро на субсидирование счетов за электроэнергию для домашних хозяйств и предприятий.