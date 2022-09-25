Пограничники рассказали о состоянии возвращенных из плена бойцов

Освобожденные в рамках обмена пленными 21 сентября 9 пограничников проходят реабилитацию в медицинских учреждениях, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

"Сейчас они находятся в медицинских учреждениях, мы сразу их туда отправили, чтобы обследовать. Их физико-психологическое состояние было крайне тяжелым, ведь мы понимаем, в каких условиях их держали россияне, и как к ним относились. Если говорить о физическом состоянии, то это большая потеря веса (десятки килограмм), они просто физически истощены.

На данный момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь, большинство из них уже имели возможность встретиться со своими семьями, что также способствует улучшению их состояния, мы восстанавливаем их утраченные документы, удостоверения участников боевых действий и т.д." , – заявил он.

Кроме этого пресс-служба ГПСУ также обнародовала видео о том, как освобожденный в рамках крупнейшего пока обмена пограничник Игорь Кучер приехал в пограничную академию - поздравить своего сына, который принял присягу на верность украинскому народу.