ГУР: Украина готовит новые обмены пленными

Украина готовится к следующим обменам по освобождению украинских воинов из плена, сообщает Новое время.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

"Координационный штаб над этим работает. Поэтому без перерыва, после этого обмена, после этого возвращения параллельно уже идет подготовка к последующим обменам. И, как сказал генерал Буданов, мы будем возвращать всех" , — сказал Юсов.

По его словам, у Украины есть достаточный "обменный фонд", который постоянно пополняется.

"Вооруженные силы Украины сегодня и на востоке, и на юге, на Харьковском, на Херсонском направлении делают все возможное для активного пополнения обменного фонда. И этот процесс продолжается" , – отметил представитель ГУР.

В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 – бойцы Азова. Также среди освобожденных были пограничники, полицейские, морпехи, нацгвардейцы, бойцы ТРО и таможенники.

Большинство пленных вернули на границе с РФ в Черниговской области. Пять командиров из Азовстали обменяли в Турции, где они будут оставаться до конца войны под личными гарантиями защиты и безопасности президента Реджепа Эрдогана.