SpaceX вывела на орбиту более 50 спутников Starlink

Компания Илона Маска SpaceX совершила очередной успешный запуск спутников Starlink в космос. На этот раз на орбиту вывели еще 52 спутника, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Операция началась утром в воскресенье. Ракету-носитель Falcon 9 запустили с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида. Чуть позже первая ступень приземлилась на плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

Falcon 9 launches 52 Starlink satellites to orbit pic.twitter.com/A4eGu4lmz0 — SpaceX (@SpaceX) September 25, 2022

Начиная с мая 2019 компания вывела на орбиту уже 62 группы интернет-спутников. Несмотря на то, что часть спутников вышла из строя, более трех тысяч аппаратов Starlink остаются на орбите в рабочем состоянии.