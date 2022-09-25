Экспорт зерна из Украины достиг почти 5 млн тонн – Мининфраструктуры

Из портов Большой Одессы вышел очередной караван из семи сухогрузов с продовольствием. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры в воскресенье, 25 сентября, сообщает Корреспондент.

"В рамках реализации зерновой инициативы, из портов Одесса, Черноморск и Пивденный вышло семь судов из 146,2 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы" , – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что из одесского порта вышли судна Moonlight, Chios Freedom. Из порта Черноморск – балкеры Hermes, Blue Star, Super Martinelli, а порт Пивденный покинули – Ata 2 и Aspasia Luck.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием, учитывая сегодняшние суда, экспортировано 4,85 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышло 218 кораблей с продовольствием.