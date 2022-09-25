В восьмом пакете санкций ЕС не будет ограничения цен на нефть – журналист

В восьмом пакете санкций Европейского Союза против России не будет ограничения цен на нефть, сообщает Украинская правда.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Поскольку G7 все еще работает над деталями ограничения цен на нефть, оно, вероятно, не будет фигурировать в последнем пакете санкций ЕС против России" , - говорится в сообщении.

"Но, скорее всего, будут санкции в отношении химикатов, машин, сталелитейной продукции (на 12 миллиардов евро) + добавление дюжины лиц, причастных к "референдуму" , – добавил Джозвяк.

Ранее сообщалось, что ЕС может принять новый пакет санкций против России уже 6-7 октября, когда состоится заседание Европейского совета, а Европейская комиссия внесет соответствующие предложения на следующей неделе.

Евросоюз подтвердил, что начинает подготовку восьмого пакета санкций против Российской Федерации в ответ на агрессивную войну против Украины.