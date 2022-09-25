Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол о прекращении конфликта

Главы комитетов нацбезопасности Кыргызстан и Таджикистана подписали протокол о прекращении конфликта. Документ согласовали на границе между странами, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Мирный протокол подписали глава КНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев и его таджикский коллега Саймумин Ятимов. Стороны договорились законсервировать четыре пограничных поста, из-за которых возникают конфликты.

"Посты полностью убираются и там не будет ни одного военнослужащего и гражданского" , - объяснили в Кыргызстана.

После этого жители, которых ранее эвакуировали, могут возвращаться домой.

Конфликт Кыргызстана и Таджикистана

На границе между странами 14 сентября началась перестрелка между пограничниками. До 17 сентября ситуация была напряженной, стороны усилили обстрелы и обменялись обвинениями.

По данным правоохранителей Кыргызстана, с пограничных территорий эвакуировали более 135 тысяч граждан. В результате конфликта погибли 62 человека, а ранения получили около 160 человек.