Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных евреев мира по версии издания The Jerusalem Post, сообщает Новое время.

Зеленский занял первое место, опередив премьер-министра Израиля Яира Лапида и премьер-министра Франции Элизабет Борн.

Фото украинского президента поместили на обложку израильской газеты.

Фото: The Jerusalem Post

Список 50 самых влиятельных евреев 2022 года The Jerusalem Post преследует цель демонстрации многообразия еврейской нации, одновременно освещая людей из всех сфер жизни — правительства, искусства, медицины, литературы и науки.

В мае 2022 года Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей американского журнала Time и попал на его обложку.