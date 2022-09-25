В РФ на протестах против мобилизации за выходные задержали 800 человек

В период с 24 по 25 сентября на протестах против мобилизации в России были задержаны более 800 участников акций. Об этом, со ссылкой на правозащитный портал "ОВД-Инфо", пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По данным правозащитников, 836 протестующих, среди которых есть несовершеннолетние, задержаны российскими правоохранителями в 36 городах. В частности, в Москве задержали по крайней мере 399 человек.

Отметим, что протесты в России начались после заявления президента РФ Владимира Путина о начале "частичной мобилизации" в его стране.