Разведка Британии: Мобилизованных в РФ отправят на фронт с минимальной подготовкой

Россию ждут организационные трудности с обеспечением всего, необходимого для подготовки мобилизованных, и эти люди могут оказаться на передовой после минимальной подготовки.﻿ Об этом говорится в обзоре британской разведки о войне в Украине за 26 сентября, сообщает Европейская правда.

Первые группы мобилизованных уже прибывают на базы, выданы десятки тысяч повесток.

Как отмечают, в отличие от многих армий западного образца, в РФ первую подготовку новобранцы проходят в своих определенных подразделениях, а не тех или иных учебных центрах.

"Обычно один из батальонов в каждой российской бригаде оставался в гарнизоне, когда два других задействованы, и мог предоставлять инструкторов для подготовки рекрутов или пополнения. Однако РФ уже бросила много таких третьих батальонов в Украину" , - отмечает разведка.

При этом, многие из мобилизованных годами не держали оружие в руках.