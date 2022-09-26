Трасс: Украинцы перехитрили Путина

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила в интервью CNN, что Украина перехитрила российского президента Владимира Путина, сообщает Деловая столица.

"Он (Путин - ред.) совершил стратегическую ошибку, вторгшись в Украину… Я думаю, что украинцы его перехитрили. Мы видели, как украинцы продолжают сопротивляться российскому наступлению.

И я думаю, что он не ожидал такой реакции со стороны свободного мира" , — сказала премьер Британии.

По словам Трасс, Путин отдал приказ о немедленной военной эскалации, "потому что он не побеждает".

Ранее Трасс призвала цивилизованный мир не обращать внимания на президента России Владимира Путина, который "бряцает оружием", и будет продолжать поддерживать Украину.