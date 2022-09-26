Генштаб: РФ за сутки потеряла 15 танков, 4 вертолета и 500 военных

Генштаб: РФ за сутки потеряла 15 танков, 4 вертолета и 500 военных
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, Россия в войне против Украины потеряла уже более 57 тысяч военнослужащих, всего за сутки ликвидировано около 500 солдат.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 57 200 (+500) человек ликвидировано;
  • танков – 2 290 (+15) ед;
  • боевых бронированных машин – 4 857 (+25) ед;
  • артиллерийских систем – 1 369 (+1) ед;
  • РСЗО – 330 (+2) ед;
  • средств ПВО – 172 (+1) ед;
  • самолетов – 260 (+1) ед; 
  • вертолетов – 224 (+4) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 970 (+4);
  • крылатых ракет – 241 (+0);
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 711 (+10) ед;
  • специальной техники – 131 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Данные уточняются. 

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