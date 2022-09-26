Генштаб: РФ за сутки потеряла 15 танков, 4 вертолета и 500 военных
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, Россия в войне против Украины потеряла уже более 57 тысяч военнослужащих, всего за сутки ликвидировано около 500 солдат.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 57 200 (+500) человек ликвидировано;
- танков – 2 290 (+15) ед;
- боевых бронированных машин – 4 857 (+25) ед;
- артиллерийских систем – 1 369 (+1) ед;
- РСЗО – 330 (+2) ед;
- средств ПВО – 172 (+1) ед;
- самолетов – 260 (+1) ед;
- вертолетов – 224 (+4) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 970 (+4);
- крылатых ракет – 241 (+0);
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 711 (+10) ед;
- специальной техники – 131 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
Данные уточняются.