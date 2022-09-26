Генштаб: РФ за сутки потеряла 15 танков, 4 вертолета и 500 военных

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, Россия в войне против Украины потеряла уже более 57 тысяч военнослужащих, всего за сутки ликвидировано около 500 солдат.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 57 200 (+500) человек ликвидировано;

танков – 2 290 (+15) ед;

боевых бронированных машин – 4 857 (+25) ед;

артиллерийских систем – 1 369 (+1) ед;

РСЗО – 330 (+2) ед;

средств ПВО – 172 (+1) ед;

самолетов – 260 (+1) ед;

вертолетов – 224 (+4) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 970 (+4);

крылатых ракет – 241 (+0);

кораблей/катеров – 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 711 (+10) ед;

специальной техники – 131 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.