Президент Финляндии: Путин не примет поражение в Украине

Российский диктатор Владимир Путин вложил много ресурсов в войну России против Украины. Поэтому он не примет какое бы то ни было поражение. ﻿Об этом, со ссылкой на интервью президента Финляндии Саули Ниинистьо CNN, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Он вложил все. Он борец, поэтому очень трудно представить, как он принимает какое бы то ни было поражение, - и это, безусловно, делает ситуацию очень критической" , - заявил он.

По словам финского президента, в течение многих лет он увидел и понял эволюцию мышления Путина.

"Он разочарован ситуацией в Украине после событий 2014 года. Это разочарование нарастало. Он решил решить это сейчас, так или иначе" , - заявил он.

Напомним, ранее Ниинисте заявил, что пока не видит шансов для установления мира между Украиной и Россией.