Воздушные силы: Активность иранских БПЛА возросла, но ВСУ готовят сюрпризы

Воздушные силы констатируют, что Россия в последние дни снизила количество ракетных ударов по Украине, но нарастила присутствие беспилотников в воздушном пространстве над Украиной, сообщает Украинская правда.

По словам спикера командования Воздушных сил Юрия Игната, противник стал реже использовать дорогостоящие крылатые ракеты и чаще атаковать территорию Украины дронами-камикадзе, которые получил от Ирана.

Украинские Силы обороны учатся им эффективно противостоять.

По мнению спикера Воздушных сил, четырьмя транспортными Ил-76 из Ирана в РФ было возможно поставлено несколько сотен ударных дронов.

"Вооруженные силы Украины столкнулись с новым вызовом. В последние дни Харьковщина, Одещина и Николаевщина подвергаются нападениям этих барражирующих боеприпасов.

(Для их ликвидации) применяются все виды вооружения: и стрелковое оружие, и пулеметы, и зенитные установки, и зенитные ракеты, перспективно применять и средства РЭБ .

Все методы сейчас изучаются, чтобы более эффективно отрабатывать по этим БПЛА.