Воздушные силы: Активность иранских БПЛА возросла, но ВСУ готовят сюрпризы
Воздушные силы констатируют, что Россия в последние дни снизила количество ракетных ударов по Украине, но нарастила присутствие беспилотников в воздушном пространстве над Украиной, сообщает Украинская правда.
По словам спикера командования Воздушных сил Юрия Игната, противник стал реже использовать дорогостоящие крылатые ракеты и чаще атаковать территорию Украины дронами-камикадзе, которые получил от Ирана.
Украинские Силы обороны учатся им эффективно противостоять.
По мнению спикера Воздушных сил, четырьмя транспортными Ил-76 из Ирана в РФ было возможно поставлено несколько сотен ударных дронов.
"Вооруженные силы Украины столкнулись с новым вызовом. В последние дни Харьковщина, Одещина и Николаевщина подвергаются нападениям этих барражирующих боеприпасов.
(Для их ликвидации) применяются все виды вооружения: и стрелковое оружие, и пулеметы, и зенитные установки, и зенитные ракеты, перспективно применять и средства РЭБ .
Все методы сейчас изучаются, чтобы более эффективно отрабатывать по этим БПЛА.
8 из 10 среди первых (запущенных врагом) были сбиты, противник это учел и использует новые тактические приемы, но и мы – приемы противодействия. Угроза есть, но цель - сбиваемая", – заявили в Воздушных силах.