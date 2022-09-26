ОП: Есть решение по поставкам NASAMS, но системы еще не в Украине
Спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров разъяснил его слова в эфире американского телеканала о том, что Украина получила зенитно-ракетные комплексы NASAMS, объяснив, что речь шла о решении передать их, сообщает Украинская правда.
"Получили решение, получили согласие, а сами NASAMS физически еще не поступили", - сказал он.
Как сообщалось, в эфире американского CBS Зеленский, благодаря США за передачу важных систем вооружения, употребил фразу "мы получили NASAMS".
В середине сентября в Пентагоне сообщали, что первые две батареи комплексов Украина получит в течение следующих двух месяцев.