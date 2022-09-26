В Казахстане заявили, что не признают референдумы россиян в Украине

Казахстан не намерен признавать "референдумы" на территории четырех частично оккупированных украинских областей относительно "присоединения" их к РФ, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров со ссылкой на Казахское телеграфное агентство.

По его словам, Астана "выходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования".

В МИД добавили, что президент Касим Жомарт-Токаев "неоднократно, в частности, в своем недавнем выступлении с трибуны ООН, четко заявлял о важности неукоснительного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит Устав этой всемирной универсальной организации".

Пресссекретарь МИД страны "подтвердил готовность способствовать налаживанию политического диалога" между страной-оккупантом Россией и страной-жертвой ее нападения и геноцидной войны Украиной.

"Важнейшей задачей" Казахстана он назвал "сохранение стабильности как на региональном, так и на глобальном уровне".

22 февраля в МИД Казахстана сообщили, что вопрос о признании самопровозглашенных "ЛДНР" не стоит".