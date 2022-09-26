Зеленский провел заседание Ставки

Президент Владимир Зеленский в понедельник провел﻿ очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Сообщается, что участники заседания (в режиме оффлайн и видеосвязи) заслушали информацию об оперативной обстановке на направлениях фронта. Были приняты решения об активных действиях сил обороны с целью дальнейшей деоккупации территории Украины.

Также было проанализировано состояние обеспечения войск вооружением и боеприпасами. Глава государства подчеркнул важность оперативного обеспечения высокоточным оружием и всем необходимым сил, которые активно продвигаются вперед.

Во время заседания участники отдельно остановились на вопросе применения врагом новых типов вооружения и наметили планы противодействия таким средствам