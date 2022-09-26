ГУР: РФ готовит кибератаки на критическую инфраструктуру Украины

Россия планирует осуществить массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины, в частности енергетической отрасли, а также увеличить количество DDoS-атак на учреждения Польши и стран Балтии, по информации﻿ Главного управления разведки Минобороны.

"В первую очередь удар (кибератака - ред.) будет направлен на предприятия энергетической отрасли. Этим враг попытается усилить эффект ракетных ударов по объектам электрообеспечения прежде всего в восточном и южном регионах Украины" , - сообщает ГУР.

Разведка сообщает, что таким образом россияне хотят замедлить контрнаступление украинских защитников. В частности, при проведении операций будет использоваться опыт кибератак на энергосистемы Украины 2015 и 2016 годов

Также Россия планирует увеличить интенсивность DDoS-атак на критическую инфраструктуру ближайших союзников Украины, прежде всего Польши и стран Балтии