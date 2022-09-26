В Киевской области проводят учения саперов, могут раздаваться взрывы

В Вышгородском районе Киевской области в понедельник проводят учения для саперов, из-за чего могут раздаваться звуки взрывов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

"26 сентября на территории Вышгородского района проводятся учения для саперов. В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

В связи с этим в некоторых районах возможно слышать звуки взрывов".

Местных жителей просят сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.