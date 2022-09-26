КРЦ: оккупанты в Крыму уже мобилизовали около 60 тысяч человек

Россия во временно оккупированном Крыму призвала около 60 тысяч человек. Оккупанты раздают повестки в районах компактного проживания крымских татар, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Крымскотатарский Ресурсный Центр в Facebook.

"По данным Крымскотатарского Ресурсного Центра, в Крыму оккупационная администрация уже мобилизовала 60 тысяч человек. Более того, массово раздают повестки в местах компактного проживания крымских татар" , — говорится в сообщении.

По их данным, мобилизованных отвезли на полигоны в населенных пунктах Перевальное и Казачья Бухта и в Севастополь.

Центр подчеркивает, что повестки выдают и мужчинами, которые служили в Украине до оккупации полуострова, и даже 53-летним отставным.

"Стоят машины Росгвардии и прямо на улице выдают повестки всем подряд" , — добавили в сообщении.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия использует мобилизацию для уничтожения представителей коренных народов. В частности, оккупированного Крыма, а также Кавказа, Сибири и других территорий РФ.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать миллион россиян на войну против Украины.