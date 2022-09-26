Путин и Лукашенко потребовали, чтобы к ним относились с уважением

Российский диктатор Владимир Путин и его беларуский коллега Александр Лукашенко, виновные в целом ряде военных преступлениях и нарушениях прав человека, пожаловались друг другу на унижения со стороны Запада, сообщает Новое время.

Об этом шла речь во время их встречи в Москве в понедельник, 26 сентября.

Лукашенко удивился, почему страны Европы не хотят сотрудничать, хотя он неоднократно им это предлагал, а Путин заявил, что цивилизованный мир якобы должен относиться к Беларуси и РФ «с уважением».

"С уважением (должны — ред.) к нам относиться" , — потребовал глава кремлевского режима.

В свою очередь Лукашенко сразу же его в этом поддержал.

"Мы, славяне, с ними разговаривать не будем без этого. Унижения никто терпеть не будет. Не говоря о Беларуси. Россия — гигантская страна, какие могут быть унижения?" , — возмутился беларуский узурпатор.

Кроме того, Лукашенко также попытался утешить Путина на фоне массового бегства из страны граждан РФ, спасающихся от мобилизации на войну против Украины, заверив его, что все они в итоге якобы вернутся.