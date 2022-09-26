ОВА: в Житомирской области сократили время комендантского часа

В Житомирской области с понедельника, 26 сентября, время комендантского часа изменено и теперь ограничения будут длиться с 24:00 до 05:00, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"По решению Совета обороны Житомирской области с 26 сентября комендантский час в Житомирской области будет начинаться в 24:00 и продлится до 5:00 утра" , — отметил он.

Бунечко также призвал граждан соблюдать ограничения и не игнорировать сигналы тревоги.

Отметим, ранее комендантский час в Житомирской области длился с 23:00 до 05:00.

Как сообщалось, с 1 сентября в Полтавской области усилен комендантский час.