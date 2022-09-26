Блинкен: США передадут $457,5 млн для правоохранительных органов Украины

США готовы выделить дополнительные $457,5 миллионов помощи для правоохранительных органов и уголовного правосудия Украины, сообщает Новое время.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

"США предоставят дополнительно $457,5 на помощь в обеспечении безопасности гражданского населения, чтобы спасти жизни и укрепить потенциал наших украинских партнеров в правоохранительных органах и уголовном правосудии" , — написал он.

Блинкен добавил, что Вашингтон поддерживает демократическую, независимую и суверенную Украину.

The United States will provide an additional $457.5 million in civilian security assistance to save lives and bolster the capacity of our Ukrainian law enforcement and criminal justice partners. We share their commitment to a democratic, independent, and sovereign Ukraine. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 26, 2022

Ранее сообщалось, что с 24 февраля США выделили Украине военную помощь на сумму более чем $15,1 млрд.