Блинкен: США передадут $457,5 млн для правоохранительных органов Украины
США готовы выделить дополнительные $457,5 миллионов помощи для правоохранительных органов и уголовного правосудия Украины, сообщает Новое время.
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.
"США предоставят дополнительно $457,5 на помощь в обеспечении безопасности гражданского населения, чтобы спасти жизни и укрепить потенциал наших украинских партнеров в правоохранительных органах и уголовном правосудии", — написал он.
Блинкен добавил, что Вашингтон поддерживает демократическую, независимую и суверенную Украину.
Ранее сообщалось, что с 24 февраля США выделили Украине военную помощь на сумму более чем $15,1 млрд.