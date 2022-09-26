Подоляк - Германии: если хотите окончания войны, дайте нам Leopard 2

Украина имеет право защищать свою территорию и хочет восстановить мир, а для этого необходима поддержка партнеров, в частности предоставление современного вооружения, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью немецкой службе новостей Tagesschau.de, цитирует сайт ОП.

"Если мы будем интенсивно прорывать линию обороны российской армии, следующим шагом будет возвращение территорий и уничтожение вооруженных сил РФ. А для этого нужно определенное количество бронетехники, танки. Но это не должны быть неэффективные советские танки - ни Т-55, ни Т-64, ни даже Т-72.

Вот почему мы говорим нашим партнерам, в частности Германии: если вы хотите взять на себя лидерскую роль, если вы хотите, чтобы у нас было меньше потерь, и если вы хотите, чтобы эта война закончилась быстрее, тогда дайте нам Leopard 2".

Советник Ермака отметил, что украинские военные могут очень быстро научиться пользоваться новым оружием любой сложности, что уже не раз доказывали.

Подоляк констатировал, что сейчас украинские военные на фронте эффективно используют почти все типы артиллерии, которых даже близко не было до начала полномасштабной войны.

Советник руководителя ОП убежден: тот факт, что Россия является ядерной державой, не должен останавливать Украину в защите своей территории.

"Если мы остановимся, они в какой-то момент заедут на танках в Днепр, потом в Киев и также объявят эти города Россией. Так мы полностью потеряем Украину. Эскалации нет. Есть Украина, которая имеет право защищать свою территорию. Мы хотим восстановить мир. Для этого нужна поддержка обычным вооружением".