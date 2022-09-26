McDonald's открывает еще семь ресторанов в Киеве для доставки
Заказ можно получить через услугу McDelivery, предоставляемую партнером McDonald’s по доставке компания Glovo, сообщает Новое время.
Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.
27 сентября начнут работу заведения по адресу:
- ул. Теодора Драйзера, 4;
- ул. Вышгородская, 33а ;
- ул. Большая Васильковская, 22 ;
- просп. Броварской, 27;
- просп. Академика Палладина, 7а;
- просп. Леся Курбаса, 19а;
- просп. Оболонский, 26а.
Напомним, 20 сентября McDonald’s приступил к поэтапному открытию ресторанов в Киеве, первыми начали работать на доставку три точки на левом берегу Днепра.
По словам руководителя отдела по связям с общественностью McDonald’s Алеси Муджири, залы, экспресс-окна и МакДрайв ресторанов откроют в октябре.