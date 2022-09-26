Укрпочта возобновила работу еще четырех отделений на Харьковщине
Национальный почтовый оператор Укрпочта возобновил работу четырех стационарных отделений в Балаклее, Вербовке и Пришибе Изюмского района Харьковщины, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Для клиентов открыли дверь отделения:
- 64203 (СПО Балаклея);
- 64207 (СПО Балаклея) – по временному адресу ул. Соборная, 87;
- 64219 (СПО Вербовка);
- 64223 (СПО Пришиб).
Отмечается, что эти отделения почтовой связи будут предоставлять базовые почтовые услуги: получение или оформление доставки отправки по Украине, оформление подписки. Также можно будет купить товары первой необходимости, оплатить коммунальные платежи и получить пенсионные или социальные выплаты.
"В настоящее время из-за проблем с электроснабжением в отделениях осуществляется только наличный расчет. Оплата картой и финансовые услуги, такие как пополнение карты наличными или снятие наличных с карты будут возобновлены сразу, как только в регионе будет возобновлено электроснабжение", – добавили в национальном почтовом операторе.
Напоминаем:
Национальный почтовый оператор Укрпочта с 13 сентября начал возобновлять работу в освобожденных городах Харьковской области.
Почтовый сервис "Новая почта" объявил о возобновлении работы в Балаклее: компания заявила, что начинает активно возобновлять работу в деоккупированных городах Харьковской области.
Силами ССО "Азов Харьков" и 14-й ОМБр имени князя Романа Великого освобожден и зачищен весь северо-восток Харьковской области, от поселка Веселое до города Волчанск.
В Балаклее Харьковской области военные и власти подняли украинский флаг.