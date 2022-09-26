ОЭСР: глобальная экономика потеряет $2,8 трлн из-за войны в Украине

В 2022 году мировая экономика вырастет всего на 3%, а затем замедлится до 2,2% в 2023 году. Это намного ниже темпов экономического роста, прогнозируемых до войны, сообщает UBR.

Мировая экономика замедлила рост после начала войны России против Украины. Война тормозит экономику и оказывает дополнительное давление на инфляцию во всем мире, говорится в данных последнего экономического прогноза Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Согласно прогнозам экспертов, в этом году мировую экономику ожидает рост на уровне всего 3%, а в 2023 году будет замедление до 2,2%. Это намного ниже темпов экономического роста, прогнозируемых до войны. Таким образом, в следующем году мировая экономика недосчитается около $2,8 трлн.

Также война способствовала росту цен на энергоносители, особенно в Европе, усугубив инфляционное давление. Предприятия во многих странах сталкиваются с более высокими затратами на энергию, транспорт и рабочую силу, инфляция достигает уровней с показателями 1980-х годов.

В пересмотренном прогнозе ОЭСР ожидает, что годовой рост ВВП замедлится примерно с 1,2% до 0,5% в США в 2023 году. Рост в Китае также пострадал, и ожидается, что в 2022 году он снизится до 3,2%. За исключением пандемии 2020 года, это будут самые низкие темпы роста в Китае с 1970-х годов.

По прогнозам, инфляция будет постепенно снижаться до 2023 года в большинстве стран G20 по мере вступления в силу более жесткой денежно-кредитной политики и замедления глобального роста. Прогнозируется, что общая инфляция снизится с 8,2% в этом году до 6,6% в 2023 году.

Напомним, американский экономист Пол Кругман проанализировал состояние украинской экономики в условиях войны, указав, что 24-процентная инфляция в годовом измерении является вполне умеренной.