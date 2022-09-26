Подоляк: Украина не планирует проводить дополнительную мобилизацию
Власти не планируют проводить дополнительную мобилизацию, поскольку Украина имеет достаточно резервов через систему территориальной обороны, сообщает Новое время.
Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью Tagesschau.
"В отличие от РФ, мы прагматичная страна, и мы смотрим на математику войны. Мы точно знаем, где и сколько человек должно быть. Мы принимаем во внимание подготовку и моральный дух", — сказал он.
Подоляк отметил, что Украина уже создала резервы через систему территориальной обороны и будет активно использовать эти резервы.
"Сегодня нам не нужно объявлять дополнительную мобилизацию. У нас все есть и мы готовы к большему количеству российских военнослужащих", — подчеркнул он.
Также Подоляк отметил, что у украинской стороны не так много потерь с военной стороны.
"Потому что в отличие от России мы воюем более креативно", — сказал Подоляк.
23 сентября в Минобороны Украины сообщили, что потери ВСУ с начала полномасштабной войны РФ против Украины составляют более девяти тысяч погибших.
21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать миллион россиян на войну против Украины.