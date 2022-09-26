Нидерланды усилят поддержку Украины из-за мобилизации и референдумов РФ

Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды усилят поддержку Украины из-за мобилизации в России и так называемых "референдумов" на захваченных территориях, сообщает Европейская правда.

Об этом Рютте рассказал после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы усиливаем поддержку Украины. Больше оружия, больше санкций, больше изоляции России. Я только что сказал это в разговоре с Владимиром Зеленским. Из-за российской мобилизации и имитационных референдумов. Защита Европы имеет решающее значение для нашей безопасности" , - написал Рютте в своем Twitter .

????: We intensiveren de steun voor Oekraïne. Meer wapens, meer sancties, meer isolatie van Rusland. Dit heb ik zojuist gezegd in gesprek met @ZelenskyyUa. Vanwege de mobilisatie en schijnreferenda van Rusland. De bescherming van Europa is voor onze veiligheid cruciaal. pic.twitter.com/JWTsTLICg9 — Mark Rutte (@MinPres) September 26, 2022

Владимир Зеленский сообщил в своем Twitter, что обсудил с Рютте ситуацию на фронте и дальнейшую оборонную поддержку Украины.

"Украина и Нидерланды единодушны: мир должен решительно отреагировать на псевдореферендумы и усилить санкционное давление на РФ. Скоординировали поддержку инициатив Украины в рамках ООН" , - добавил глава государства.

Марк Рютте считает приказ России о частичной мобилизации признаком паники в Кремле, которую нельзя воспринимать как прямую угрозу полной войны с Западом.