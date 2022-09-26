Нидерланды усилят поддержку Украины из-за мобилизации и референдумов РФ
Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды усилят поддержку Украины из-за мобилизации в России и так называемых "референдумов" на захваченных территориях, сообщает Европейская правда.
Об этом Рютте рассказал после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы усиливаем поддержку Украины. Больше оружия, больше санкций, больше изоляции России. Я только что сказал это в разговоре с Владимиром Зеленским. Из-за российской мобилизации и имитационных референдумов. Защита Европы имеет решающее значение для нашей безопасности", - написал Рютте в своем Twitter .
Владимир Зеленский сообщил в своем Twitter, что обсудил с Рютте ситуацию на фронте и дальнейшую оборонную поддержку Украины.
"Украина и Нидерланды единодушны: мир должен решительно отреагировать на псевдореферендумы и усилить санкционное давление на РФ. Скоординировали поддержку инициатив Украины в рамках ООН", - добавил глава государства.
Марк Рютте считает приказ России о частичной мобилизации признаком паники в Кремле, которую нельзя воспринимать как прямую угрозу полной войны с Западом.