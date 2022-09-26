ОК "Юг": ВСУ ужесточили огневой контроль Каховского моста и атаковали колону

Украинская армия усилила огневой контроль Каховского моста, а также атаковала пункт управления и колону техники РФ на юге страны, сообщает Новое время.

Об этом сообщил спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров в Telegram.

По его словам, украинская авиация нанесла три удара по средствам противовоздушной обороны россиян. Также ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили более 140 огневых задач.

"Ужесточен огневой контроль Каховского моста, атакован пункт управления и колонна вооружения и военной техники в Береславском районе" , — пишет он.

По его данным, на юге страны были ликвидированы:

17 оккупантов;

танк;

миномет 120 калибра;

4 единицы автобронетехники с боеприпасами и радиолокационную станцию.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист Россия потеряла около 57 200 своих военных, 2290 танков, 172 средства ПВО, 260 самолетов, 224 вертолета, 970 беспилотников, 15 кораблей и катеров и не только.