ОК "Юг": ВСУ ужесточили огневой контроль Каховского моста и атаковали колону
Украинская армия усилила огневой контроль Каховского моста, а также атаковала пункт управления и колону техники РФ на юге страны, сообщает Новое время.
Об этом сообщил спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров в Telegram.
По его словам, украинская авиация нанесла три удара по средствам противовоздушной обороны россиян. Также ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили более 140 огневых задач.
"Ужесточен огневой контроль Каховского моста, атакован пункт управления и колонна вооружения и военной техники в Береславском районе", — пишет он.
По его данным, на юге страны были ликвидированы:
- 17 оккупантов;
- танк;
- миномет 120 калибра;
- 4 единицы автобронетехники с боеприпасами и радиолокационную станцию.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист Россия потеряла около 57 200 своих военных, 2290 танков, 172 средства ПВО, 260 самолетов, 224 вертолета, 970 беспилотников, 15 кораблей и катеров и не только.