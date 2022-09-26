Путин подписал указ о предоставлении Сноудену российского гражданства

В понедельник, 26 сентября, российский диктатор Владимир Путин подписал указ о предоставлении экс-сотруднику Агентства нацбезопасности США Эдварду Сноудену российского гражданства, сообщает Новое время.

Согласно документу, теперь Сноуден числится в списке тех, кто получил российское гражданство.

В 2013 году Сноуден рассекретил данные о программах слежки АНБ за гражданами Соединенных Штатов, после чего он сбежал из США в Россию. На родине ему грозит до 30 лет тюрьмы за передачу секретной информации журналистам.

В 2014 году он получил первый вид на жительство в РФ, в 2020 — подал документы на получение российского гражданства.

В июне 2013 года Эдвард Сноуден передал журналистам газет The Washington Post и The Guardian информацию о масштабной слежке, которой занимается Агентство национальной безопасности США. Через некоторое время он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву. Позже Россия предоставила ему временное убежище. В США ему грозит до 30 лет тюрьмы.

В 2014 году Сноуден получил в России вид на жительство сроком на три года, который впоследствии был продлен до 2020 года.

В 2019 году Сноуден заявил, что запросил получение политического убежища во Франции.