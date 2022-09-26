ОВА: россияне обстреляли Сумскую область, ряд населенных пунктов без света
Российские войска сегодня, 26 сентября, около 14:00 выпустили по Сумской области шесть ракет. Под удар попали несколько громад Шосткинского района, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
В результате обстрела в некоторых населенных пунктах района отсутствует электроснабжение. Предварительно – потерь от ракетных ударов оккупантов среди населения нет.
Напомним, что российские оккупанты в течение 24 сентября нанесли удары по трем общинам Сумской области. В результате атак врага никто не пострадал.
Также ранее стало известно, что в результате обстрелов Сумской области 23 сентября 3 тысячи человек остались без света. В общей сложности было почти 140 прилетов со стороны России.