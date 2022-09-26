Байден и Макрон встретятся в Белом доме, чтобы обсудить войну в Украине

Президент США Джо Байден примет президента Франции Эммануэля Макрона в Белом доме с государственным визитом 1 декабря, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы тесно сотрудничаем с Францией по всему спектру глобальных проблем, включая войну в Украине. Байден считает Макрона близким и ценным партнером и обсудит с ним ряд важных вопросов, в том числе российскую агрессию" , - подчеркнула Жан-Пьер.

Ранее стало известно, что сегодня Соединенные Штаты предварительно согласовали выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере 12 млрд долларов.

Ранее стало известно, что США предоставят Украине дополнительные 457,5 млн долларов. Денежные средства пойдут на укрепление гражданской безопасности и потенциала наших правоохранительных органов.