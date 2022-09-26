ГУР: Россия не сможет вооружить и прокормить миллион мобилизованных

Войска РФ, по данным украинской разведки, в данный момент не смогут вооружить и прокормить миллион мобилизованных россиян, сообщает Новое время.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его данным, часть мобилизованных оккупантов с минимальной подготовкой отправят на фронт, чтобы восполнить потери российской армии, а часть оставляют в России для создания новых подразделений.

"По состоянию на сейчас миллион или 1,2 млн в краткосрочной перспективе выглядят несколько фантастическими цифрами, потому что ни одеть, ни вооружить такое количество Путин не сможет" , — убежден он.

Юсов подчеркнул, что у мобилизованных в РФ будут проблемы с вооружением и снабжением. Также, по его словам, к этому вызову Украина готовится.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать миллион россиян на войну против Украины.